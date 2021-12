Bolsonaro anuncia sanção de lei que prorroga isenção de IPI para taxistas

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quinta-feira, 30, que deve sair amanhã a sanção do projeto de lei aprovado no Congresso que prorroga a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para taxistas e estende o benefício a pessoas com deficiência que comprem carros novos. Com isso, o benefício será garantido até 31 de dezembro de 2026.

O projeto foi aprovado no Senado em 15 de dezembro, depois de ter passado pela Câmara. A proposta altera a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que previa direito à isenção do IPI a taxistas e pessoas com deficiência que adquirissem um automóvel novo apenas até 31 de dezembro deste ano.

