Bolsonaro anuncia estados-sede da Copa América 2021

SÃO PAULO, 1 JUN (ANSA) – O presidente Jair Bolsonaro confirmou que o Brasil será a sede da Copa América e anunciou quatro estados que receberão os jogos da competição.

De acordo com ele, os governadores de Distrito Federal, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás e “um quinto que chegou um pouco atrasado” aceitaram receber jogos da competição a partir do próximo dia 13.

Logo depois do anúncio, em uma publicação nas redes sociais, o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, corrigiu Bolsonaro e informou que as sedes serão: Distrito Federal, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Goiás.

O governo de São Paulo, por sua vez, chegou a informar que receberia os jogos, se fossem adotadas as medidas preventivas estabelecidas no território paulista. Mas o governador João Doria voltou atrás e vetou as partidas no estado.

Segundo o Palácio dos Bandeirantes, a decisão se deu “após a,pla consulta aos membros do Centro de Contingência do Coronavírus do estado sobre os efeitos que a realização da competição sul-americana em São Paulo”. (ANSA)

