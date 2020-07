Bolsonaro anuncia em transmissão que novo teste para Covid-19 deu positivo

Durante uma transmissão ao vivo realizada nesta quarta-feira (15), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) revelou ter feito novo teste para a Covid-19. O exame feito na última terça-feira (14) deu positivo para a presença do novo coronavírus.

“Eu não recomendo nada. Eu recomendo que você procure seu médico e converse com ele. O meu, no caso, médico militar, foi recomendada a hidroxicloroquina e funcionou. Estou bem, graças a Deus. Ontem de manhã fiz exame, à noite deu resultado que ainda estou positivo para o coronavírus”, declarou Bolsonaro na transmissão.

“A gente espera que nos próximos dias eu faça um novo exame e, se Deus quiser, dê tudo certo para a gente voltar logo à atividade”.

O anúncio de que tinha sido infectado pelo vírus também foi feito pelas redes sociais no último dia 7 de julho. Na ocasião, o presidente também relatou os sintomas que estava sentindo.

Um dia antes de informar que estava com a Covid-19, Bolsonaro chegou a ter febre e mal-estar, sintomas da doença. Após a realização de um exame, a suspeita de que o presidente tivesse contraído a doença foi confirmada.

Em isolamento nos último dias, Bolsonaro tem sido visto em passeios ao lado de seguranças. O presidente chegou a cumprimentar o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) com um aperto de mão durante encontro no Palácio da Alvorada.

Veja também