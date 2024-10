Bolsonaro antecipa apoio a Marçal em caso de 2º turno: ‘Contra Boulos, qualquer um’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/10/2024 - 13:02 Para compartilhar:

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste domingo, 6, que deve apoiar Pablo Marçal (PRTB) caso o ex-coach vá para o segundo turno contra Guilherme Boulos (PSOL) na disputa pela prefeitura de São Paulo. A declaração foi dada aos jornalistas após votar nesta manhã no Rio de Janeiro.

A declaração foi dada mesmo com o seu candidato oficial, o prefeito Ricardo Nunes (MBD), manter suas chances de conseguir uma vaga no segundo turno. Bolsonaro citou a divisão de votos entre Nunes e Marçal e que irá apoiar quem quer que for contra Boulos.

“Em São Paulo, há uma situação nova: um garoto novo do PRTB meio polêmico. Vamos ver como o povo decide. Contra o Boulos, qualquer um”, afirmou Bolsonaro.

A declaração do ex-presidente acontece após o próprio Bolsonaro fazer críticas públicas a Marçal. Em uma live, ele chamou o ex-coach de “idiota” e afirmou que ele divide a direita.

Jair Bolsonaro anunciou apoio a Nunes após uma articulação do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele indicou o vice na chapa, o coronel Ricardo Mello Araújo.

Mesmo com a indicação, Bolsonaro se recusou a participar ativamente da campanha eleitoral de Nunes. Não apareceu na propaganda eleitoral nem em agendas oficiais. Ele ainda flertava com Pablo Marçal durante a campanha.

Aos jornalistas, Bolsonaro elogiou a inteligência de Marçal, mas tentou minimizar a declaração de apoio ao ex-coach. Ele citou a indicação de Mello Araújo para reforçar a aliança com Nunes no primeiro turno.

“Ele [Marçal] é extremamente inteligente, mas falei que tem que segurar um pouquinho. Depois do encontro [que tivemos em agosto], ele afirmou ao estado de São Paulo que eu o apoiaria. Não falei isso. O vice do [Ricardo] Nunes é meu”, ressaltou o ex-presidente.