Bolsonaro: “ame-o ou deixe-o”

O slogan “ame-o ou deixe-o”, usado durante a ditadura brasileira de Emílio Garrastazu Médici para propagandear o Brasil em plena crise do petróleo, descreve bem o governo atual. No caso de Jair Bolsonaro, no entanto, a frase reflete mais seu comportamento em relação a si mesmo que ao Brasil. O presidente já deixou claro que não há ao seu lado espaço para críticos: quem não o defende, está fora. Recente exemplo disso é sua fala em relação a Alexandre Frota, com quem era visto lado a lado desde o impeachment de Dilma Rousseff: “não sei quem é”, ironizou o presidente. A relação entre os dois foi rompida depois que Frota passou a criticar Bolsonaro publicamente.