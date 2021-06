Bolsonaro almoça com Amado Batista em GO

O presidente Jair Bolsonaro almoçou na fazenda do cantor Amado Batista em Goianápolis (GO) nesta quarta-feira (9). As informações são do G1.

Bolsonaro estava acompanhado do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos) e dos deputados Major Victor Hugo e Daniel Freitas. Todos estavam sem máscara de proteção.

Esta não é a primeira vez que o presidente visita o cantor. Em maio de 2020, Bolsonaro participou de um churrasco na fazenda de Amado Batista.

