Bolsonaro afirma que Weintraub ‘extrapolou’ em reunião

O presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa do ministro da Educação, Abraham Weintraub, após os ataques que o próprio ministro desferiu a membros do Supremo Tribunal Federal em reunião ministerial de 22 de abril, cujo vídeo foi divulgado na última sexta. Segundo Bolsonaro, “Weintraub jamais falaria o que disse no dia 22 em reunião aberta”.

O presidente afirmou também que o ministro “extrapolou” na ocasião. Na terça, 26, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu cinco dias para que Weintraub prestasse esclarecimentos sobre as declarações feitas durante a reunião ministerial em que o chefe da Educação afirmou que “botava todos esses vagabundos na cadeia, começando no STF”.