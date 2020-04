Bolsonaro afirma que Embraer poderá negociar venda com outro empresa

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta segunda-feira, 27, que o governo pode negociar a venda da Embraer para outra empresa, após a norte-americana Boeing desistir da compra. Bolsonaro destacou que a decisão cabe a ele, já que o governo federal tem a chamada golden share, que dá ao governo poder de veto em decisões estratégicas na empresa.

“Estamos avaliando, tenho o golden share, é minha, eu assino, tá? Se o negócio realmente for desfeito, talvez recomece uma nova negociação com outra empresa”, disse Bolsonaro, ao sair do Palácio da Alvorada ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes.

No último sábado, a Boeing anunciou que encerrou as negociação para comprar a divisão de aviação comercial da Embraer. As empresas haviam anunciado o acordo de US$ 4,2 bilhões em julho de 2018 e o fim das conversas deixa a empresa brasileira em situação delicada.

A desistência acontece em meio à paralisação do setor aéreo em decorrência da pandemia da covid-19

Em resposta, a fabricante brasileira de aeronaves convocou investidores para uma teleconferência nesta segunda-feira.

Caso decidam judicializar o contrato com a Boeing, o litígio entre as empresas terá como palco a Justiça dos Estados Unidos, no distrito sul de Nova York, conforme as partes definiram no memorando de entendimentos.