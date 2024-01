Bolsonaro afirma que elogios de Valdemar Costa Neto a Lula ‘implodiram’ PL; veja vídeo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/01/2024 - 16:03 Para compartilhar:

Um trecho de uma entrevista do presidente do PL (Partido Liberal), Valdemar Costa Neto, viralizou nas redes sociais, na sexta-feira, 12, no qual elogiou Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Isso fez com que ele fosse alvo de críticas por parte de bolsonaristas. Após o ocorrido, o ex-mandatário Jair Bolsonaro (PL) afirmou que as “declarações absurdas” do dirigente podem provocar uma “implosão no partido”.

Valdemar Costa Neto se diz leal a Bolsonaro depois de ser criticado por elogios a Lula

Durante uma conversa com apoiadores no Rio de Janeiro, Bolsonaro foi questionado sobre o partido vir forte para as eleições municipais deste ano. “Tudo na vida puxa um pouquinho para a vida familiar de cada um de nós. Problemas têm. Essa semana tive um problema sério, não vou falar com quem, mas eu disse: ‘Se continuar assim, você vai implodir o partido’. Pessoa do partido dando declarações absurdas, dizendo que o Lula é extremamente popular. Tá. Manda ele [Lula] vir tomar uma 51 aqui na esquina. Ele não vem”, completou.

Os comentários fizeram alusão a Valdemar que, em entrevista ao jornal Diário, do interior de São Paulo, fez elogios a Lula. “Ele é um camarada do povo, é completamente diferente do Bolsonaro. E é um fenômeno ele chegar aonde chegou. O José Alencar era vice-presidente, nós fizemos parte do governo. E Lula foi bem no governo também, elegeu a Dilma depois. Não tem comparação com Bolsonaro. Primeiro que o Lula tem muito prestígio, ele não tem o carisma que Bolsonaro tem, mas tem popularidade, é conhecido por todos os brasileiros. O Bolsonaro não, tem um mandato só”, disse o presidente do PL na ocasião.

Isso fez com que o nome de Valdemar fosse alvo de críticas. Depois, ele disse que o trecho foi retirado de contexto.

