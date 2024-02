Bolsonaro + 10: Quem são os 11 investigados que vão depor na ‘superquinta’ da PF

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/02/2024 - 12:53 Para compartilhar:

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros 10 investigados por suspeita de tramarem um golpe de Estado serão ouvidos nesta quinta-feira, 22, pela Polícia Federal às 14h30. O intuito de marcar os depoimentos no mesmo dia visa impedir a combinação de versões.

A defesa de Jair Bolsonaro chegou a entrar com um pedido para que o ex-presidente fosse dispensado de comparecer ao interrogatório. Porém a solicitação foi negada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, na terça-feira, 20. “A defesa tem conhecimento da SV [Súmula Vinculante] do STF e da jurisprudência pacificada em relação à colaboração premiada, porém insiste nos mesmos argumentos já rejeitados em decisão anterior, onde ficou absolutamente claro que o investigado teve acesso integral a todas as diligências efetivadas e provas juntadas aos autos e que não há motivos para qualquer adiamento do depoimento marcado pela Polícia Federal para o dia 22 de fevereiro próximo”, destacou o magistrado.

O ex-presidente foi um dos alvos da Operação Tempus Veritatis, deflagrada pela Polícia Federal no dia 8 de fevereiro que apura tentativa de golpe de Estado. Na ação, Bolsonaro teve o passaporte apreendido e foi proibido de se comunicar com os outros investigados.

De acordo com a PF, o grupo investigado é suspeito de tentar “viabilizar e legitimar uma intervenção militar” no Brasil.

Confira os outros intimados pela PF:

General Augusto Heleno , ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional);

, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional); Anderson Torres , ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal;

, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal; Marcelo Costa Câmara , coronel do Exército e ex-assessor de Bolsonaro;

, coronel do Exército e ex-assessor de Bolsonaro; Mário Fernandes , general e ex-secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência;

, general e ex-secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência; Tércio Arnaud , ex-assessor de Bolsonaro;

, ex-assessor de Bolsonaro; Almir Garnier , ex-comandante da Marinha;

, ex-comandante da Marinha; Valdemar Costa Neto , presidente nacional do PL;

, presidente nacional do PL; Paulo Sérgio Nogueira , general e ex-ministro da Defesa;

, general e ex-ministro da Defesa; Cleverson Ney Magalhães , coronel do Exército e ex-oficial do Comando de Operações Terrestres;

, coronel do Exército e ex-oficial do Comando de Operações Terrestres; General Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e foi candidato a vice-presidente na chapa com Jair Bolsonaro, em 2022.

