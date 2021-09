Bolsonaristas usam vídeos falsos para mentir sobre recepção do presidente em NY

Grupos de WhatsApp e Telegram bolsonaristas foram inundados de vídeos e postagens sugerindo que a visita do presidente Jair Bolsonaro à Nova York para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas foi bem diferente da que de fato aconteceu.

De acordo com reportagem do O Globo, as postagens sugerem que Bolsonaro foi aplaudido por uma multidão e que ele se tornou uma “celebridade mundial”. Além disso, foram feitas edições da conversa com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Nelas, foi tirada a cena em que ele pergunta se Bolsonaro tomou a vacina contra a Covid-19.

O vídeo mais repercutido mostra Bolsonaro supostamente chegando ao Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, e sendo recebido por uma multidão que invadiu o saguão do aeroporto para abraçá-lo.

Na verdade, a gravação foi feita em maio de 2018 em Natal (RN), quando ele percorria o país como candidato. A narrativa mentirosa foi disseminada após Bolsonaro passar por uma série de constrangimentos nos Estados Unidos.

Ele precisou, por exemplo, entrar pela porta dos fundos de seu hotel em Nova York. O motivo? Na entrada havia manifestantes contra seu governo. Depois, ao sair com parte de sua comitiva para comer pizza de pé em uma calçada de Nova York, ele virou alvo de críticas da imprensa americana.

Além disso, um dos integrantes da comitiva de Bolsonaro testou positivo para Covid-19 na segunda-feira, véspera da Assembleia-Geral. Em outro momento, durante o encontro bilateral com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, o presidente ouviu Johnson dizer que já se vacinou contra a Covid com duas doses do imunizante da AstraZeneca.

Em seguida, ele perguntou se o presidente tinha se vacinado. Bolsonaro fez que não, numa cena exibida em todos os canais de TV. Porém, no vídeo que circulou nas redes de bolsonaristas, o momento da pergunta não aparece. A cena acaba logo depois que Johnson diz que a vacina da AstraZeneca é uma ótima vacina.

