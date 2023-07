Bolsonaristas, filhas de Silvio Santos têm reunião com Lula em Brasília

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/07/2023 - 9:42 Compartilhe

Na tarde de quarta-feira, 5, o apresentador Silvio Santos, de 92 anos, conversou com o presidente Lula (PT) ao telefone, quando duas de suas filhas, Daniela Beyruti e Patrícia Abravanel, foram ao encontro do chefe de Estado no Palácio do Planalto, em Brasília. O motivo da reunião foi apresentar Beyruti como nova presidente do SBT, cargo que ela ocupa desde abril.

Segundo informações da coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, Silvio e Lula conversaram apenas sobre amenidades. O presidente prometeu que, quando for a São Paulo, fará uma visita ao dono do SBT na casa dele.

Vale lembrar que a família Abravanel em peso, tirando Tiago Abravanel, apoiou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

