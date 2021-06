Bolsonarista, Thiago Gagliasso fala sobre vontade de entrar na política: ‘Defender o nosso’

Thiago Gagliasso pode entrar na política em breve. No Twitter, o ator revelou o desejo de se candidatar a algum cargo eleitoral. Apoiador declararado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), ele sempre usa as redes sociais para sair em defesa do chefe de Estado e mostrar o seu interesse sobre o assunto.

Ao criticar uma publicação da deputada federal Vivi Reis (PSOL-PA) sobre o assassinato de Lázaro Barbosa, que foi morto ontem pela polícia, na qual a parlamentar disse que o assassino deveria ter sido preso e interrogado pois, só assim, saberíamos se ele estava a mando de outras pessoas, evitando que mais gente siga impune.

Na sequência, Gagliasso discordou de Reis e ao ser questionado se tem vontade de entrar para política, disse: “Definitivamente sim. E esse é um dos motivos, o preço de não se interessar por política, é ser governado por quem se interessa, e olha o nível dessa Deputada do PSOL. Isso te representa? Precisamos cuidar do nosso”.

Na madrugada desta segunda-feira (28), o artista mandou um recado como forma de indireta para Leandra Leal, que criticou Bolsonaro no programa no “Altas Horas”, da TV Globo. “Oi Le, sou eu Thi, ex irmão do Bruno Gagliasso, adorei sua posição no AltasHoras! Sou teu fã, mas tu ja viu a tal da prestação de contas da Rouanet? Sei que com toda sua visibilidade poderia nos ajudar, manda uma mensagem pro Fábio Porchat”, disse ele na rede social, que ainda escreveu na legenda do post: “Eu tento, mando mensagem de boa mesmo! @leandraleal 12 bilhões que não foram auditados! Poxa, Leandra Desleal. Rapaziada o dia q vocês pararem para entender o que essa galera fez com a Lei Rouanet! É bizarro”.

