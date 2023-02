Bolsonarista, Roberto Justus detona Jair Bolsonaro: ‘Foi covarde’

Em entrevista ao programa “Pânico”, da Jovem Pan, na segunda-feira (27), Roberto Justus, que é bolsonarista declarado, revelou que se decepcionou com o comportamento “covarde” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“(Ele fez) tudo errado. Saiu do Brasil, não entregou a faixa (presidencial), foi covarde, não voltou até agora, não falou com ninguém e quando falou foi uma decepção”, reclamou o empresário e apresentador.

Na atração, Justus ainda afirmou que a volta do Partido dos Trabalhadores e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao cargo máximo do Executivo é responsabilidade de Bolsonaro pelas “bobagens que ele fez e disse”.





Ele disse que Bolsonaro “ouve pessoas erradas. Carluxos da vida, que estão belicosos, que querem bater em todo mundo”, referindo-se a influência que o filho e vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos), exerce sobre o pai.