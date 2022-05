Bolsonarista, porque Gusttavo Lima está reclamando do valor da gasolina?

Gusttavo Lima, que é apoiador declarado do presidente Jair Bolsonaro (PL), mesmo sem perceber, fez uma crítica ao governo do chefe de Estado na rede social. Em uma série de Stories em seu perfil no Instagram, na segunda-feira (o9), o sertanejo reclamou do valor da gasolina, que teve um aumento significativo nos últimos tempos, causado pela gestão de Bolsonaro.