Bolsonarista perde no 2º turno em Belém, sede da COP30

Ansai Ansa 27/10/2024 - 19:13

SÃO PAULO, 27 OUT (ANSA) – O candidato bolsonarista Éder Mauro (PL) perdeu o segundo turno das eleições para prefeito de Belém (PA), sede da cúpula climática da ONU em 2025, a COP30, que colocará a Amazônia no centro das discussões sobre a preservação do planeta.

Igor Normando (MDB), indicado pelo seu primo e governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e que recebeu o apoio do PT no segundo turno obteve 56,36% dos votos válidos, contra 43,64% de Mauro, integrante da “bancada do garimpo” na Assembleia estadual e que já definiu as previsões sobre o aquecimento global como “exageradas”.

O resultado é uma vitória pessoal para Barbalho, que terá um parente e aliado na Prefeitura de Belém no ano da COP30, que pode servir de trampolim para o governador ser vice na eventual chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição em 2026.

Outra derrota de Jair Bolsonaro (PL) na Amazônia ocorreu em Manaus (AM), onde o prefeito David Almeida (Avante) foi reeleito com 54,60% dos votos, contra 45,40% do Capitão Alberto Neto (PL), apoiado pelo ex-presidente.

Além disso, os bolsonaristas Mariana Carvalho (União Brasil) e Janad Valcari (PL) perderam no segundo turno em Porto Velho (RO) e Palmas (TO), respectivamente, para Léo Moraes (Podemos), por 56,20% a 43,80%, e Eduardo Siqueira (Podemos), por 53,03% a 46,97%.

No primeiro turno, bolsonaristas haviam sido eleitos em Rio Branco (AC), com Tião Bocalom (PL), e Boa Vista (RR), com Arthur Henrique (MDB). (ANSA).