Bolsonarista ex-candidato a prefeito é indiciado pela Polícia por falsa comunicação de crime

Declaramente bolsonarista, o ex-candidato a prefeito de Parauapebas, sudeste do Pará, Júlio César Araújo Oliveira (PRTB), foi indiciado Polícia Civil (PC) por forjar ataque a tiros no estado.

Segundo o G1, de onde são as informações, Júlio foi baleado no peito nas eleições de 2020, mas a coligação “Parauapebas da Prosperidade” entrou com ação apontando indícios de que o crime teria sido “estratégica política”. Além do ex-candidato, seu empresário, motorista e secretária foram indiciados na investigação.

Na última terça-feira (17), o inquérito, que está encerrado, foi juntado à Ação de Investigação Judicial Eleitoral, ainda em trâmite em primeiro grau, na 106ª Zona Eleitoral de Parauapebas. O processo encontra-se em fase de instrução, conforme o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará.

