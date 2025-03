Bolsonarista comemora vitória de ‘Ainda Estou Aqui’, recebe críticas e apaga post

O deputado Bibo Nunes (PL-RS) usou as redes sociais para comemorar a vitória de ‘Ainda estou aqui’, que levou o Oscar de Melhor Filme Internacional no último domingo, 2. Contudo, após sofrer críticas de internautas, apagou a postagem.

Na manhã desta segunda-feira, 3, Nunes celebrou o primeiro Oscar vencido pelo Brasil em sua conta no X. “A vitória do filme ‘Ainda Estou Aqui’, como melhor filme internacional, faz com que nós brasileiros voltemos a sentir orgulho do nosso país, independentemente do enredo do filme”, escreveu.

O post foi alvo de críticas de eleitores de Bolsonaro, já que o filme conta a história do ex-deputado Rubens Paiva, que foi morto pela ditadura militar em janeiro de 1971. O ex-presidente chegou a cuspir em uma estátua que homenageia Paiva em 2014, dizendo que ele “teve o que mereceu”.

Em resposta ao UOL, Nunes confirmou a autoria do post e que apagou a publicação após ter ficado irritado com algumas respostas de internautas.

“Deixando a política de lado, é bom para o Brasil ganhar um prêmio internacional como esse”, disse ao site. O deputado confirmou que não assistiu o filme.

Lula celebra nas redes e Bolsonaro silencia

O prêmio para Ainda estou aqui fez com que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrasse o prêmio, afirmando que o filme “mostrou ao Brasil e ao mundo a importância da luta contra o autoritarismo”.

Já o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não se pronunciou sobre a conquista. O ex-secretário Nacional de Cultura e atual deputado federal Mário Frias (PL-RJ) afirmou que “ninguém normal” se importa com o prêmio.