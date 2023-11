Bolsonarista, agressão a motoqueiro e treta com famosas: conheça o marido de Ana Hickmann

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 13/11/2023 - 13:06 Para compartilhar:

No domingo, 12, a notícia de que a apresentadora Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência contra o marido, Alexandre Correa, após ser agredia por ele durante uma briga – chocou e ainda segue deixando todos de boca aberta.

Ana registrou queixa contra Alexandre, por violência doméstica, na Delegacia Central de Itu. Ela afirma que o marido a agrediu com cabeçadas e fechou uma porta de correr sobre seu braço esquerdo, que precisou de cuidados médicos, enquanto ela tentava escapar de suas agressões. O empresário nega.

Ana fala em rede nacional sobre o caso

Na manhã desta segunda-feira, 13, Hickmann, mesmo após o ocorrido, marcou presença no programa “Hoje em Dia”, do qual apresenta desde 2005. No final da atração, ela foi sucinta ao falar sobre a agressão que sofreu.

“Antes de terminar o programa, gostaria de agradecer o carinho e apoio de todo mundo. Foi e está sendo um momento difícil para mim, para o meu filho e minha família. Eu ainda não estou pronta para falar a respeito. E assim que estiver pronta, um pouco mais forte, eu prometo trazer tudo que está aqui, dentro do meu coração, de verdade, como sempre fui com todos. Um beijo grande e a gente se encontra amanhã, aqui no programa. Obrigada a todos”, disse emocionada.

A IstoÉ Gente foi procurar saber mais sobre é Alexandre Correa e te conta abaixo!

