‘Bolsodoria’ foi campanha, que já acabou, afirma Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), negou que haja qualquer rompimento entre o governo federal e o governo paulista. “‘Bolsodoria’ foi campanha, campanha já acabou, agora estamos cuidando de gestão”, afirmou o tucano, quando questionado se possíveis atritos poderiam influenciar no andamento de projetos que contam com o apoio da União, como a ligação entre a Linha-13 e os terminais do Aeroporto de Guarulhos.

Nesta semana, Doria afirmou em entrevista à GloboNews que nunca foi “bolsonarista” e que apenas “incorporou” o slogan “BolsoDoria” na eleição do ano passado, na qual chegou a usar camisetas no 2º turno pedindo votos também para o então candidato Jair Bolsonaro.