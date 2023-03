Bolsas europeias têm volatilidade por conta de Credit Suisse

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/03/2023 - 8:01 Compartilhe

MILÃO, 20 MAR (ANSA) – As bolsas europeias vivem um dia de muita volatilidade nesta segunda-feira (20) após a UBS anunciar a compra do banco Credit Suisse.







Após abrirem em queda, os mercados conseguiram estabilizar a situação. Milão e Paris operam em +0,1% enquanto Londres controlou a queda em -0,5% por volta das 11h (hora local).

Já as bolsas asiáticas fecharam o pregão em queda também por conta dos temores de que outros bancos ocidentais podem ter problemas semelhantes ao suíço. Tóquio teve queda de -1,54%, Seul -0,69% e a de Hong Kong teve o pior desempenho, com uma retração de -2,65%.

O anúncio da compra do banco Credit Suisse pelo grupo suíço UBS Group AG foi realizado neste domingo (19) após praticamente uma semana de crise nos mercados. Segundo as agências Reuters e Bloomberg, o valor da transação foi de US$ 3,2 bilhões – mas há um valor ainda maior, de US$ 5,4 bilhões para assumir possíveis perdas do banco suíço.

Nesta segunda-feira, a vigilância bancária do Banco Central Europeu (BCE), o Comitê de Resolução Único (SRB) e a Autoridade Bancária Europeia (EBA) publicaram uma nota em que “saúdam favoravelmente” as ações tomadas pelas autoridades suíças “com o objetivo de assegurar a estabilidade financeira”.

“O setor bancário europeu é resiliente, com níveis de capital e liquidez robustos”, informam os órgãos. (ANSA).

