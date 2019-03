Bolsas europeias sobem levemente antes de votação de Brexit no Reino Unido

As bolsas europeias operam majoritariamente em alta, à espera da mais importante votação da proposta para a retirada do Reino Unido da União Europeia – o chamado Brexit – pelo Parlamento britânico. Ontem à noite, num esforço de última hora, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, viajou para Estrasburgo e obteve “garantias com valor legal” da UE para o aspecto mais polêmico do acordo, o “backstop” irlandês.

A princípio, a libra e o juros dos Gilts avançaram de forma vigorosa com a avaliação de que cresceram as chances de os parlamentares britânicos aprovarem o acordo, em votação prevista para a noite desta terça-feira (pelo horário local). O movimento perdeu força, porém, diante de incertezas de que as garantias sejam suficientes para viabilizar a ratificação da proposta. O Partido Trabalhista, de oposição, orientou seus legisladores a rejeitar o acordo.

Caso a última proposta de May não consiga ser aprovada, o Parlamento britânico deverá votar amanhã um projeto para um Brexit sem acordo. Se esta opção também for rejeitada, os parlamentares decidirão na quinta-feira sobre uma extensão da data para implementação do Brexit, marcada para o dia 29.

Ainda no Reino Unido, foram divulgados mais cedo indicadores que mostram recuperação da economia local no começo do ano, apesar das incertezas do Brexit. A produção industrial britânica subiu 0,6% em janeiro ante dezembro, superando previsão de analistas de alta mais modesta, de 0,2%. Além disso, o Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu a uma taxa anualizada de 1,1% no três messes até janeiro, ganhando fôlego em relação à alta de 0,9% dos três meses até dezembro.

Com o Brexit no foco, outras questões relevantes, como o andamento das negociações comerciais entre Estados Unidos e China, ficaram temporariamente em segundo plano.

Às 7h46 (de Brasília), predominavam pequenos ganhos entre as bolsas europeias. A de Londres subia 0,09%, a de Frankfurt ganhava 0,07% e a de Paris avançava 0,08%. As de Madri e Lisboa tinham altas de 0,15% e 0,41%, respectivamente, mas a de Milão caía 0,02%. No câmbio, a libra mostrava alguma volatilidade, mas ainda se fortalecia, cotada a US$ 1,3155, ante US$ 1,3144 no fim da tarde de ontem, e o euro avançava a US$ 1,1268, de US$ 1,1250 ontem. Com informações da Dow Jones Newswires.