Bolsas europeias sobem de maneira uniforme, seguindo tom positivo de NY e Ásia

As bolsas europeias operam em alta generalizada nesta manhã, seguindo o tom positivo dos mercados de Nova York, que ontem renovaram recordes de fechamento em meio a uma visão mais otimista da perspectiva econômica mundial. Na região, pesquisa da IHS Markit mostra que a atividade na indústria e serviços se expande em ritmo saudável.

Os setores automotivo e petrolífero se destacam na Europa, após os EUA venderem mais carros do que se previa em dezembro e os preços do petróleo atingirem os maiores níveis em três anos, impulsionados principalmente por uma onda de protestos no Irã, o terceiro maior produtor da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

A Fiat Chrysler saltava mais de 4% em Milão, enquanto Royal Dutch Shell e Total exibiam ganhos moderados, em torno de 0,6% e 0,7%, respectivamente.

O apetite por risco no continente europeu também veio na esteira de ganhos nos pregões da Ásia. A bolsa japonesa, por exemplo, saltou mais de 3% hoje e fechou num patamar que não se via desde janeiro de 1992.

O chamado índice de gerentes de compras (PMI na sigla em inglês) composto da zona do euro, que acompanha os setores manufatureiro e de serviços, subiu de 57,5 em novembro para 58,1 em dezembro, atingindo o maior nível desde fevereiro de 2011, segundo levantamento publicado mais cedo pela IHS Markit. O resultado marcou o 54º mês consecutivo de expansão da atividade no bloco.

Às 8h02 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,13%, enquanto a de Paris avançava 0,82% e a de Frankfurt, 1%. Entre mercados europeus considerados periféricos, os índices acionários de Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 1,27%, 1,02% e 0,89%, respectivamente. No mercado cambial, o euro se fortalecia, a US$ 1,2046, assim como a libra, cotada a US$ 1,3541. Com informações da Dow Jones Newswires.