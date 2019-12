Bolsas europeias sobem com notícia de que acordo EUA-China está mais próximo

As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, após relatos de que Estados Unidos e China estão mais próximos de fechar uma acordo comercial, apesar de tensões relacionadas a questões de direitos humanos.

Com base em fontes, a Bloomberg informou mais cedo que Washington e Pequim estão se aproximando de um acerto sobre o volume de tarifas que seriam retiradas em um acordo comercial “de fase 1”, embora o Congresso americano tenha aprovado leis apoiando os manifestantes pró-democracia em Hong Kong e condenando a repressão pelo governo chinês de muçulmanos étnicos na província de Xinjiang.

A notícia veio um dia depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, sugerir não ter pressa de fechar um pacto com a China, ao comentar que preferiria deixar o assunto para depois da eleição presidencial americana, em novembro de 2020.

Investidores na Europa também reagem a dados sobre atividade na região, que vieram melhores do que o esperado. O índice de gerentes de compras (PMI) composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços ficou em 50,6 em novembro, repetindo o nível de outubro, mas veio acima da leitura preliminar de 50,3. PMIs de serviços da Alemanha e do Reino Unido, também referentes ao último mês, foram igualmente revisados para cima.

Nas próximas horas, a atenção vai se voltar para indicadores econômicos dos EUA, incluindo a pesquisa da ADP sobre criação de empregos no setor privado e leituras de atividade no segmento de serviços.

Às 7h39 (de Brasília), a Bolsa de Frankfurt subia 1,07%, a de Paris avançava 1,26% e a de Londres tinha valorização mais moderada, de 0,29%. Já em Milão, Madri e Lisboa, os ganhos eram de 1,09%, 1,31% e 1,43%, respectivamente. No câmbio, o euro se enfraquecia a US$ 1,1075, mas a libra avançava a US$ 1,3044.