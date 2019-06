Bolsas europeias se recuperam com melhor perspectiva de acordo entre EUA e China

As bolsas europeias operam em alta, recuperando-se de perdas das primeiras horas dos negócios desta quarta-feira, após comentários do Secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, gerarem otimismo em relação às discussões comerciais entre Estados Unidos e China.

Em entrevista divulgada pela emissora CNBC nesta manhã, Mnuchin disse que o acordo comercial sino-americano está 90% completo e demonstrou confiança de que os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, farão progresso no encontro que terão às margens da cúpula do G20 no Japão, previsto para sábado (29).

“Estou esperançoso de que podemos seguir adiante com um plano…o presidente Trump e o presidente Xi têm uma relação de trabalho muito próxima. Tivemos uma reunião produtiva no último G-20”, disse Mnuchin à CNBC, referindo-se à cúpula do G20 realizada na Argentina em dezembro do ano passado.

Mais cedo, os mercados acionários europeus mostraram tendência de baixa, um dia depois de o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, esfriar as expectativas para um corte de juros iminente.

Ontem, Powell disse que o Fed está avaliando se as atuais condições econômicas exigem de fato reduções dos juros básicos. Segundo ele, o BC americano vai manter uma postura de “esperar para ver”, levando em consideração a rapidez das recentes mudanças econômicas.

Powell também reiterou a independência do Fed e ressaltou que a instituição está “isolada de interesses políticos de curto prazo”, num momento em que Trump faz crescente pressão por juros menores.

Às 7h05 (de Brasília), Bolsa de Londres subia 0,13%, a de Paris avançava 0,24% e a de Frankfurt se valorizava 0,61%. Já Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 0,28%, 0,58% e 0,33%, respectivamente. No câmbio, o euro se enfraquecia a US$ 1,1362, de US$ 1,1370 no fim da tarde de ontem, e a libra seguia a mesma direção, cotada a US$ 1,2693, ante US$ 1,2697 ontem.