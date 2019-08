Bolsas europeias operam em baixa, de olho em EUA-China e crise política italiana

As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta segunda-feira, apagando ganhos que haviam exibido nas primeiras horas de negócios, à medida que investidores continuam ressabiados com a recente escalada na disputa comercial entre Estados Unidos e China e com o possível colapso do governo italiano.

Na sexta-feira (09), o presidente dos EUA, Donald Trump, disse ainda não estar pronto para fechar um acordo comercial com a China e alertou que discussões bilaterais previstas para o próximo mês poderão não acontecer. Recentemente, Trump anunciou que pretende impor uma tarifa de 10% sobre mais US$ 300 bilhões em produtos chineses a partir de 1º de setembro.

Também preocupa o cenário político italiano após a Liga, partido do vice-primeiro-ministro Matteo Salvini, protocolar no fim da semana passada uma moção de desconfiança contra o próprio governo, comandado pelo primeiro-ministro Giuseppe Conte. Salvini cita diferenças irreconciliáveis entre a Liga e seu parceiro de coalizão na Itália, o Movimento 5 Estrelas (M5S).

Às 6h58 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,28%, a de Paris recuava 0,29% e a de Frankfurt se mantinha estável. Em Milão, o índice FTSE-MIB tinha perda marginal de 0,02%, após sofrer um tombo de 2,48% na sessão anterior, enquanto as bolsas de Madri e de Lisboa se desvalorizavam 0,44% e 0,67%, respectivamente.

No mercado de câmbio, o euro se enfraquecia a US$ 1,1184, de US$ 1,1206 no fim da tarde de sexta, mas a libra seguia direção oposta, avançando para US$ 1,2067, de US$ 1,2038 na sexta. Com informações da Dow Jones Newswires.