Bolsas europeias e euro têm forte queda com turbulência na Itália e Espanha

As bolsas europeias operam em forte baixa desde a abertura do pregão desta terça-feira, num movimento de aversão a risco causado por incertezas políticas na Itália e na Espanha. Também afetado pela turbulência política, o euro atingiu sua pior cotação em 10 meses frente ao dólar.

A Itália, terceira maior economia da zona do euro, continua sem governo desde a eleição parlamentar inconclusiva realizada no início de março. No fim de semana, o presidente Sergio Mattarella bloqueou uma coalizão formada pelo partidos populistas Movimento 5 Estrelas e Liga, por discordar da indicação de um eurocético para o cargo de ministro da Economia. Ontem, Mattarella convocou um ex-diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI), Carlo Cottarelli, para tentar formar um novo governo.

Outro foco de tensões é a Espanha, onde o governo do primeiro-ministro Mariano Rajoy enfrentará uma moção de censura no fim da semana, depois que seu Partido Popular foi condenado judicialmente por se beneficiar de um amplo esquema de corrupção.

O setor bancário de Milão e de Madri é o mais castigado na Europa: o italiano Intesa Sanpaolo e o espanhol Santander, por exemplo, tinham perdas de cerca de 5% por volta das 7h (de Brasília).

Já no mercado de bônus europeu, o juro do BTP italiano de 10 anos ampliou a recente trajetória de alta e ultrapassou a barreira dos 3% durante a madrugada, chegando a 3,442%, seu maior nível em quatro anos. O rendimento do Bund alemão equivalente, por sua vez, tomou a direção contrária e recuou ao menor patamar em mais de um ano.

Às 7h16 (de Brasília), a Bolsa de Milão caía 2,51%, enquanto a de Madri recuava 2,41% e a de Lisboa, 2,47%. Entre mercados maiores, as perdas eram relativamente mais contidas: Londres, que voltou a operar após um feriado nacional ontem no Reino Unido, tinha queda de 1,31%, Paris cedia 1,28% e Frankfurt exibia baixa de 1,36%. No mercado de câmbio, o euro recuava a US$ 1,1555, depois de ser negociado mais cedo a US$ 1,1510, seu menor valor em 10 meses, e a libra seguia a mesmo rumo, cotada a US$ 1,3265. Com informações da Dow Jones Newswires.