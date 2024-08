Bolsas europeias despencam por temor de recessão nos EUA

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/08/2024 - 14:01 Para compartilhar:

MILÃO, 2 AGO (ANSA) – As principais bolsas europeias fecharam o pregão desta sexta-feira (2) em forte queda, na esteira das preocupações em mercados do mundo com o risco de uma recessão nos Estados Unidos, temor alimentado por uma criação de empregos abaixo do esperado em julho.

Em Milão, o índice FTSE MIB registrou desvalorização de 2,55%, para 32.018,82 pontos, puxado por empresas como Azimut (-6,12%), Saipem (-5,37%) e Telecom Italia (-5,07%).

As bolsas de Frankfurt (-2,33%), Paris (-1,61%) e Londres (-1,31%) também fecharam o pregão em queda, movimento mais acentuado em Zurique (-3,59%), cujo mercado ficou fechado na quinta-feira (1º) pelo Dia Nacional da Suíça e concentrou as perdas de dois dias em uma única sessão.

“Os dados de hoje levantam preocupações de que os bancos centrais não tenham agido com rapidez suficiente para cortar as taxas de juros, empurrando o mercado de trabalho para uma espiral descendente”, comentou um gestor em Milão. (ANSA).