Bolsas europeias caem, influenciadas por fraqueza de futuros de NY e petróleo

Voltando dos feriados de Natal, as bolsas europeias operam majoritariamente em baixa, pressionadas por uma tendência de queda dos índices futuros de Nova York e do petróleo nesta manhã de quinta-feira.

Às 7h50 (de Brasília), os futuros de Nova York caíam mais de 1,5%, enquanto o petróleo exibia perdas superiores a 2%.

A fraqueza desses ativos veio após um rali ontem das bolsas americanas, que saltaram cerca de 5% a 6% nos negócios à vista, recuperando-se de uma drástica queda na segunda-feira (24) – véspera de Natal -, e também do petróleo, que avançou entre 7,9% a 8,7%.

No horário acima, a Bolsa de Frankfurt tinha queda de 1,53% e a de Milão, de 1,17%, enquanto a de Londres recuava 0,53%, a de Madri cedia 0,31% e de Lisboa caía 0,28%. Exceção na Europa, o mercado em Paris mostrava alta marginal de 0,04%.

Uma série de incertezas relacionadas aos EUA continua no radar.

Mais tarde, o Congresso americano vai retomar discussões sobre a paralisação parcial do governo dos EUA, que teve início no fim de semana. Ontem, o presidente Donald Trump disse que o chamado “shutdown” irá durar até que os democratas aprovem recursos para a construção de um muro na fronteira com o México.

Além disso, Trump criticou o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) em várias ocasiões desde a semana passada por sua campanha de elevação de juros, que deverá ter continuidade no próximo ano. Um assessor de Trump disse ontem, no entanto, que o presidente do Fed, Jerome Powell, está “100% seguro” no cargo.

A questão da disputa comercial entre EUA e China também é monitorada de perto. As últimas informações, ainda não oficiais, são de que autoridades dos dois países irão retomar o diálogo comercial em Pequim no começo de janeiro.

Há relatos também de que o Parlamento da Itália irá votar a proposta orçamentária do governo para o ano fiscal de 2019 até domingo (29). O orçamento, que prevê um déficit fiscal menor do que no plano original, recentemente livrou Roma de ser processada pela União Europeia por descumprimento de regras do bloco. Com informações da Dow Jones Newswires.