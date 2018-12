Bolsas europeias caem, de olho em paralisação nos EUA e repercutindo Fed

As bolsas europeias operam em baixa nesta manhã, influenciadas principalmente por questões ligadas aos Estados Unidos. O sentimento negativo prevalece desde quarta-feira (19), quando o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) sinalizou que continuará elevando juros no próximo ano, e hoje pesa também a possibilidade de que o governo americano sofra uma nova paralisação neste fim de semana.

Investidores têm evitado ações na esteira da decisão de política monetária do Fed, que não apenas elevou seus juros básicos pela quarta vez este ano, como previu mais dois aumentos das taxas para 2019. Antes disso, os mercados vinham precificando a hipótese de o Fed dar uma pausa no aperto de sua política monetária no próximo ano.

A perspectiva de mais altas de juros nos EUA reforça preocupações com a tendência de desaceleração da economia global.

Além disso, a expectativa é que o Senado americano rejeite mais tarde um projeto de financiamento aprovado na Câmara que prevê recursos para a construção de um muro na fronteira com o México. Com isso, o governo americano está sujeito a enfrentar um novo “shutdown” – paralisação de suas operações – na virada desta sexta-feira para sábado.

Na Europa, foram divulgados mais cedo indicadores na França e Alemanha. O Produto Interno Bruto (PIB) francês foi revisado para baixo, passando a mostrar crescimento de 0,3% no terceiro trimestre de 2018 ante o segundo. Leituras anteriores calculavam ganho de 0,4%. Já o instituto alemão GFK previu que a confiança do investidor na Alemanha irá se estabilizar em janeiro.

Logo mais, o Reino Unido publica números finais do PIB do terceiro trimestre. No começo da tarde, está previsto o índice de confiança preliminar da zona do euro para dezembro.

Às 7h24 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,26%, a de Frankfurt perdia 0,80% e a de Paris cedia 0,96%. Em Milão, Madri e Lisboa, os índices acionários tinham baixas de 1,20%, 0,87% e 0,86%, respectivamente. No câmbio, as moedas europeias se enfraqueciam em relação ao dólar. No mesmo horário, o euro recuava a US$ 1,1414, de US$ 1,1467 no fim da tarde de ontem, e a libra caía a US$ 1,2648, de US$ 1,2672 ontem. Com informações da Dow Jones Newswires.