Bolsas europeias buscam recuperação, sustentadas por mineradoras e petrolíferas

As bolsas europeias operam em alta significativa na manhã desta sexta-feira, apagando parte de fortes perdas recentes, após os mercados acionários de Nova York encerrarem o pregão de ontem no azul num dia marcado por intensa volatilidade.

Nas primeiras horas de negócios, destacam-se ações de mineradoras em Londres, que avançam depois do fechamento positivo das bolsas chinesas hoje, e de petrolíferas em várias praças da Europa, em meio a uma nova tentativa de recuperação do petróleo, que avança mais de 2% nesta manhã, depois de sofrer tombos de 3,5% a 3,7% na sessão anterior.

Nesta semana de liquidez reduzida, as ações europeias e ativos de outros mercados financeiros têm exibido fortes oscilações.

Na agenda de indicadores europeus, o destaque hoje são dados preliminares de inflação ao consumidor da Alemanha referentes a dezembro, com divulgação prevista às 11h (de Brasília).

Mais cedo, foi confirmado que o Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha cresceu 0,6% no terceiro trimestre ante o segundo, como havia sido estimado preliminarmente no fim de outubro. O avanço anual do PIB espanhol entre julho e setembro, porém, foi levemente revisado para baixo, de 2,5% para 2,4%.

Às 7h47 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 1,51%, a de Frankfurt avançava 1,56% e a de Paris tinha ganho de 1,46%. Em Milão, Madri e Lisboa, as altas eram de 1,39%, 1,56% e 0,94%, respectivamente. No mercado de câmbio, o euro se fortalecia a US$ 1,1444, de US$ 1,1438 no fim da tarde de ontem, mas a libra recuava a US$ 1,2640, de US$ 1,2653. Com informações da Dow Jones Newswires.