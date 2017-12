Bolsas de NY terminam em leve baixa com reforma tributária no radar

Os mercados acionários americanos fecharam em leve baixa nesta quarta-feira, 20, à medida que os investidores digeriram informações relacionadas à reforma tributária nos Estados Unidos, cujo texto final foi aprovado no Congresso americano.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,11%, aos 24.726,65 pontos; o S&P 500 recuou 0,08%, aos 2.679,25 pontos; e o Nasdaq perdeu 0,04%, aos 6.960,96 pontos.

Por 204 votos a 201, o projeto final de reforma tributária foi aprovado na Câmara dos Representantes, em uma segunda votação da proposta, após o senador independente Bernie Sanders (Vermont) ter apontado provisões do texto aprovado na terça-feira pelos deputados que feriam regras do Senado. A medida, então, foi mandada para a sanção do presidente dos EUA, Donald Trump, mas há dúvidas sobre quando ele irá assinar o projeto.

De acordo com o líder republicano na Câmara, Kevin McCarthy (Califórnia), a implementação da reforma poderia ocorrer somente em janeiro, tendo em vista que “algumas empresas solicitaram que o quarto trimestre acabe” para que o texto seja sancionado pelo presidente. Sem a confirmação de uma data, as bolsas operaram com volatilidade em Nova York e fecharam em leve baixa, dando sequência às perdas do dia anterior e ao movimento de realização de lucros.

As ações de tecnologia novamente foram algumas das mais penalizadas do dia, visto que vêm em um rali constante desde o início do ano. Com isso, Facebook caiu 0,90%, Microsoft cedeu 0,36% e Snap perdeu 1,71%. Fonte: Dow Jones Newswires