Bolsas de NY sobem com balanços e Brexit ofuscando dúvidas sobre EUA-China

As bolsas de Nova York fecharam em altas em torno de 1% nesta terça-feira à medida que a boa recepção dos mercados a alguns balanços nos Estados Unidos e o noticiário sobre o Brexit, com especulação sobre o acerto de um acordo entre o Reino Unido e a União Europeia (UE) ainda nesta terça, ofuscaram a cautela imposta a investidores por sinais de que há alguns obstáculos no caminho até a “fase 1” do entendimento americano com a China.

O Dow Jones fechou em alta de 0,89%, aos 27.024,80 pontos, o S&P 500 avançou 1,00%, aos 2.995,68 pontos, e o Nasdaq subiu 1,24%, aos 8.148,71 pontos.

Desde que o presidente americano, Donald Trump, comemorou, ao lado do vice-premiê chinês, Liu He, o acerto de uma chamada “fase 1” do acordo entre os seus dois países, vêm surgindo algumas notícias de bastidores que diluem a euforia com o cessar-fogo comercial. Nesta terça, veio à tona que Pequim até poderia recorrer novamente à concessão de isenções para empresas chinesas começarem a aumentar as compras agrícolas junto aos EUA, mas, para alcançar a cifra de US$ 40 bilhões a US$ 50 bilhões em produtos alardeada por Trump, quer uma reversão de tarifas impostas por Washington a importados chineses, segundo fontes ouvidas pela Bloomberg.

A informação impôs alguma cautela a agentes. A combinação de resultados trimestrais melhores que o esperado de empresas como JPMorgan e UnitedHealth com noticiário positivo sobre o Brexit, contudo, levou os índices nova-iorquinos para cima desde mais cedo.

O banco americano informou que teve lucro líquido de US$ 9,08 bilhões no terceiro trimestre de 2019, ou US$ 2,68 por ação, superando a expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,45 por ação. Já a controladora da Amil no Brasil registrou lucro por ação ajustado de US$ 3,88, também acima da projeção de US$ 3,75.

Sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, a Bloomberg trouxe que negociadores das duas partes em Bruxelas estariam concluindo um rascunho de acordo para o Brexit, com otimismo de que haverá um avanço antes do fim do dia, de acordo com duas fontes do bloco de países.