Bolsas de NY renovam recordes, com balanços e otimismo com economia dos EUA

Os três principais índices acionários dos Estados Unidos voltaram a renovar máximas históricas de fechamento nesta sexta-feira, 26, enquanto os agentes analisaram balanços corporativos e viram com bons olhos a perspectiva de que o crescimento apresentará aceleração no país neste ano.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,85%, aos 26.616,71 pontos; o S&P 500 avançou 1,18%, aos 2.872,87 pontos; e o Nasdaq ganhou 1,28%, aos 7.505,77 pontos. Os três indicadores fecharam nas máximas do dia e renovaram recordes. Na semana, o Dow Jones teve valorização de 1,42%, mesma porcentagem de ganho semanal do Nasdaq, enquanto o S&P 500 subiu 1,35%.

Os mercados acionários americanos renovaram sucessivas máximas durante a tarde, dando prosseguimento ao rali visto desde o início deste ano nas bolsas em Nova York. O bull market continuou a imperar, tendo como base os resultados corporativos referentes ao quarto trimestre do ano passado. Indicadores da atividade nos EUA mostraram que o crescimento econômico continua sólido no país. Nesta sexta-feira, foi divulgado que o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA cresceu à taxa anualizada de 2,6% no quarto trimestre, número abaixo da previsão de analistas, que acreditavam em 2,9% de expansão.

Na avaliação da Capital Economics, “o rali no mercado de ações e a onda de empresas que anunciaram aumentos salariais e bônus aos empregados desde a aprovação da reforma tributária têm gerado a impressão de que os cortes nos impostos nos EUA estão revivendo ‘espíritos animais’ e proporcionando um grande impulso ao crescimento econômico”. Já a economista-chefe do Stifel, Lindsey Piegza, aponta que as mudanças no código tributário americano “devem fazer a atividade econômica acelerar neste ano”, o que mantém o otimismo no radar dos investidores, apesar do resultado do PIB abaixo das expectativas.

Nesta sexta-feira, as techs voltaram a ser um dos principais destaques do mercado, com o subíndice de tecnologia do S&P 500 subindo 1,64%. O Twitter fechou em alta de 9,52%, a US$ 24,27, depois que o ex-CEO da companhia, Dick Costolo, afirmou que a decisão do Facebook de mudar seu feed de notícias beneficiaria o Twitter, que poderia atrair usuários mais interessados em notícias. Já a Intel saltou 10,55%, após registrar lucro recorrente acima do esperado pelo mercado e elevar as projeções de ganhos para o próximo trimestre.

No âmbito geopolítico, o presidente dos EUA, Donald Trump, declarou, em discurso no Fórum Econômico Mundial, que os EUA estão “abertos para os negócios” e reafirmou o interesse do país para parcerias com outras nações.