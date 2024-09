Bolsas de NY fecham sessão e 3º trimestre em alta; Dow Jones e S&P 500 renovam recordes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/09/2024 - 18:05 Para compartilhar:

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 30, encerrando o terceiro trimestre com ganhos em meio a reações a sinais de que a economia norte-americana caminha para um pouso suave, com inflação em convergência para a meta.

O índice Dow Jones subiu 0,04%, aos 42.330,15 pontos, o S&P 500 teve alta de 0,42%, aos 5.762,48 pontos e o Nasdaq avançou 0,38%, aos 18.189,17 pontos. No mês, os índices tiveram alta de aproximadamente 2%. No trimestre, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq fecharam com alta de 8,21%, 5,53% e 2,57%, respectivamente.

As bolsas operaram em queda durante boa parte do dia, com investidores ajustando expectativas para a trajetória de juros nos EUA após o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, afirmar que não vê deterioração da economia americana e sugerir ritmo mais lento de cortes de juros neste ano, prevendo apenas mais duas reduções de 25 pontos-base (pb) em 2024. Além disso, o mercado espera o relatório payroll, que será conhecido no fim da semana, e deve contribuir para pavimentar as possibilidades para os juros no país.

A Apple (+2,29%) e a Home Depot (+1,42%) tiveram o melhor desempenho no Dow Jones hoje, enquanto a Boeing e Intel estiveram entre as mais pressionadas, com quedas de 2,74% e 1,88%, respectivamente. A Intel está no topo da lista das piores ações da Dow Jones Industrial Average até o terceiro trimestre, período que a gigante da fabricação de chips anunciou 15.000 demissões e tornou-se objeto de conversas sobre aquisições.

Já a Boeing e seu sindicato de trabalhadores não fizeram nenhum progresso até o momento nas recentes negociações para encerrar uma greve trabalhista. Ademais, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB, na sigla em inglês) emitiu na semana passada recomendações urgentes de segurança para alguns aviões 737.

O conglomerado automotivo Stellantis cortou projeções para margens de lucro e caixa, citando deterioração do setor e aumento da concorrência na China, e os ativos listados da empresa em Nova York fecharam em queda de 12,52%, contagiando a Ford (-2,04%) e GM (-3,53%).

*Com informações da Dow Jones Newswire