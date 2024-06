Bolsas de NY fecham sem sinal único antes de Fed e CPI; Apple leva S&P 500 e Nasdaq a recordes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/06/2024 - 17:31 Para compartilhar:

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta terça-feira, 11, à medida que o salto de 7% da ação da Apple ajudou S&P 500 e Nasdaq a renovarem recordes de fechamento. No entanto, a expectativa pela divulgação de índices de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) e a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), na quarta-feira, impediu apostas mais convictas nos mercados.

O índice Dow Jones encerrou a sessão em baixa de 0,31%, ao 38.747,42 pontos, sob peso da Boeing (-2,43%), que informou ter entregue menos aeronaves em maio.

Por outro lado, o S&P 500 subiu 0,27%, aos 5.375,32 pontos, enquanto o Nasdaq ganhou 0,88%, aos 17.343,55 pontos.

Em destaque, Apple saltou 7,26% e atingiu máxima histórica, diante da reavaliação da parceria que a fabricante do iPhone anunciou com a OpenAI. A companhia, assim, avança de forma mais firme na estratégia para incorporar a inteligência artificial a seus aparelhos.

Agora, investidores se preparam para uma quarta-feira que promete ser decisiva. O CPI deve ter avançado 3,4% na comparação anual de maio, de acordo com a mediana de estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast.

Já o Federal Reserve não apenas decidirá juros, como também divulgará o gráfico de pontos, com projeções de dirigentes para o ritmo de relaxamento monetário à frente.

O Mizuho prevê que a autoridade monetária deve reduzir a expectativa de três cortes de juros este ano para apenas dois. A terceira redução, no entanto, não será eliminada, mas sim adiada para 2025, na visão do banco.