Bolsas de NY fecham sem direção única, na expectativa por dados de inflação nos EUA

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 12, enquanto investidores aguardam novos dados de inflação nos Estados Unidos, que serão divulgados nesta semana.

O índice Dow Jones caiu 0,36%, aos 39357,01 pontos, o S&P 500 fechou estável, aos 5.344,39 pontos e o Nasdaq fechou em alta de 0,21%, aos 16.780,61 pontos.

Durante o pregão, os índices acionários oscilaram entre leves altas e baixas. A volatilidade esteve presente hoje também nas praças europeias e em outros mercados, como renda fixa e commodities. De acordo com a ANS, os mercados de ações estiveram mistos hoje porque “as condições financeiras continuaram a se estabilizar após a volatilidade da semana passada”.

Os investidores se posicionam para dados de inflação ao produtor (PPI) e ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos, que serão divulgados nos próximos dias e que devem ser importantes para o mercado pesar suas apostas para a intensidade do início do corte de juros nos EUA.

No setor da tecnologia, a Nvidia fechou com ganhos de 4,08%. O Scotiabank, que comprou fatia de 14,9% da KeyCorp, também foi destaque com um salto de 18% em suas ações. Já a ação da Johnson & Johnson caiu após empresa fechar acordo de US$ 6,47 bilhões para encerrar disputas judiciais sobre talco cancerígeno. As ações da empresa controladora da Truth Social caíram 6%, para o seu nível mais baixo em três meses, após o ex-presidente Donald Trump postar pela primeira vez em quase um ano na plataforma rival, X.

*Com informações da Dow Jones Newswires