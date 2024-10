Bolsas de NY fecham sem direção única em meio a temporada de balanços; Verizon e 3M caem

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/10/2024 - 17:20 Para compartilhar:

As bolsas de Nova York fecharam majoritariamente em baixa nesta terça-feira, 22. Em meio a temporada de balanços, uma maior chance do candidato republicando Donald Trump levar a presidência dos EUA tem adicionado volatilidade ao mercado de ações.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,02%, aos 42.924,89 pontos. O S&P 500 recuou 0,05%, encerrando em 5.851,20 pontos, e o Nasdaq subiu 0,18%, aos 18.573,13 pontos.

As ações da Trump Media & Technology Group subiram novamente nesta terça, em 9,87%. Nos últimos dias, pesquisas indicaram um avanço de Trump nas intenções de voto, mas a disputa segue acirrada.

Os papéis da Verizon e da 3M responderam pelas maiores quedas porcentuais do índice Dow Jones após divulgação de balanços: a Verizon teve queda de 5,03% com faturamento no terceiro trimestre levemente abaixo do esperado, e a 3M recuou 2,31.

A General Motors ajudou o S&P 500 a rondar a estabilidade, com alta de 9,81% após resultados acima das expectativas e anúncio de que irá ampliar recompra de ações. GE Aerospace (-9%) reportou resultados mistos, com surpresa no lucro por ação e queda na receita.

A Nvidia caiu 0,08%, um dia depois que as ações da fabricante de semicondutores fecharam em alta recorde e sua capitalização de mercado atingiu US$ 3,5 trilhões.

Na outra ponta, as ações de Comcast tiveram alta de 2,5%, depois da DataBe, da Comcast Technology Solutions (CTS), anunciar que alcançou o status de competência em segurança da Amazon Web Services (AWS) em detecção e resposta a ameaças.

*Com informações da Dow Jones Newswires