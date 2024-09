Bolsas de NY fecham sem direção única, com rotação de portfólio antes de decisão do Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/09/2024 - 17:31 Para compartilhar:

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 16, com Dow Jones em alta e Nasdaq em baixa, conforme investidores rotacionam para papéis mais sensíveis aos juros antes da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,55%, aos 41.622,08 pontos. O S&P 500 subiu 0,13%, encerrando em 5.633,09 pontos e o Nasdaq cedeu 0,52%, aos 17.592,13 pontos.

Com o crescimento das apostas de que o Fed pode iniciar seu ciclo de afrouxamento monetário com corte de 0,5 ponto porcentual, investidores rotacionaram para papéis ligados à atividade econômica nesta segunda-feira. Ademais, as altas da última semana foram lideradas pelas ‘big techs’, o que fez investidores buscarem uma recalibragem de suas carteiras nesta segunda-feira.

O destaque positivo da sessão foi, então, o Dow Jones. Já o Nasdaq recuou e o S&P 500 teve fôlego limitado, devido ao grande peso das empresas de tecnologia em suas composições. No índice S&P 500, o setor de tecnologia foi o que mais recuou, com queda de 0,95%.

Entre as maiores quedas, Nvidia recuou 1,95%, após rali dos últimos dias, e Apple cedeu 2,78%, após o analista do Barclays Tim Long escrever que o total de pré-encomendas do iPhone 16 na China caiu em comparação ao mesmo período do ano passado. Já a Boeing cedeu 0,78% enquanto investidores monitoram desdobramentos da greve de funcionários da companhia.

Na outra ponta, Intel avançou 6,36% depois de a Bloomberg reportar que a empresa se qualificará para até US$ 3,5 bilhões em subsídios para fabricar chips para o exército dos EUA. E, no setor financeiro, JPMorgan teve ganhos de 1,73% e Goldman Sachs subiu 1,29%.

*Com informações da Dow Jones Newswires