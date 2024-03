Bolsas de NY fecham sem direção única, com ímpeto limitado por agenda esvaziada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/03/2024 - 17:32 Para compartilhar:

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 13, em um dia de agenda econômica esvaziada no exterior, o que transferiu o foco para o noticiário corporativo.

O índice Dow Jones encerrou a sessão em alta de 0,10%, a 39.043,32 pontos; o S&P 500 caiu 0,19%, aos 5.165,31 pontos; e o Nasdaq perdeu 0,54%, aos 16.177,77 pontos.

Com dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em silêncio, antes da decisão monetária da próxima quarta-feira, 20, investidores operaram em um compasso de espera que mitigou o ímpeto de compras em Wall Street. Na quinta-feira, dados de inflação no atacado dos EUA podem ajudar a fornecer algum referencial.

Sem um balizador claro,oscilações individuais de ações específicas chamaram atenção de operadores. O papel da US Steel, por exemplo, despencou 12,79%, após o The New York Times revelar que o presidente americano, Joe Biden, expressou sérias preocupações em relação à oferta da japonesa Nippon Steel pela empresa.

McDonald’s, por sua vez, baixou 3,89%, depois que a rede de restaurantes alertou para um arrefecimento da demanda neste começo do ano. Na outra ponta, 3M saltou 5,42%, ainda em repercussão à nomeação de um novo CEO.

Os papéis de fabricantes de chips semicondutores tiveram mais uma jornada de perdas relevantes. Nvidia baixou 1,12%, acompanhada por Broadcom (-2,63%), Qualcomm (-2,21%) e Intel (-4,44%).

Apesar disso, o Bank of America (BofA) Securities reiterou a recomendação de “compra” para o papel da Nvidia e elevou o preço-alvo de US$ 925 para US$ 1,100, de US$ 908,88 no fechamento desta quarta.

Segundo a análise, a companhia deve continuar se aproveitando da demanda pela sua linha de produtos voltada à inteligência artificial.

