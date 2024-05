Bolsas de NY fecham sem direção única, após Michigan e Fed; Dow Jones tem melhor semana de 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2024 - 17:32 Para compartilhar:

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única, perdendo impulso desta manhã após pesquisa preliminar da Universidade de Michigan apontar deterioração no sentimento do consumidor e nas expectativas de inflação. Ainda, dirigentes do Federal Reserve (Fed) reforçaram, de modo geral, postura cautelosa nesta sexta-feira, 10.

O Dow Jones encerrou a sessão com valorização de 0,32%, aos 39.512,84 pontos, marcando a oitava sessão consecutiva de ganhos e a melhor valorização semanal (+2,16%) do índice em 2024. O S&P 500 avançou 0,16%, aos 5.222,68 pontos, e o Nasdaq recuou 0,03%, aos 16.340,87 pontos. Na semana, houve ganhos de 1,85% e 1,14%, respectivamente.

As bolsas de Nova York reverteram os ganhos da abertura, após leitura preliminar indicar deterioração do sentimento do consumidor americano. Para a Capital Economics, é difícil de explicar o resultado de maio, tendo em vista a alta histórica no mercado de ações e a “poucas evidências de qualquer desaceleração no mercado de trabalho dos EUA”.

Os índices também foram pressionados por diversos dirigentes do Fed, que falaram em eventos e entrevistas nesta sexta-feira e reforçaram postura cautelosa. Em entrevista à CNBC, Neel Kashkari (Minneapolis) e Austan Goolsbee (Chicago) afirmaram que ainda precisam de mais dados sobre a inflação e evitaram especular sobre o próximo passo de juros.

Mais rígida, Michelle Bowman afirmou que não espera uma redução nas taxas de juros seja apropriada em 2024. Por outro lado, Raphael Bostic (Atlanta) voltou a projetar um único corte de 25 pontos-base até o final deste ano.

De todo modo, a Navellier estima que este foi um “bom mês para o mercado acionário até o momento” em Wall Street e ao redor do mundo, conforme dirigentes discutem possibilidade de cortes de juros. “Altos riscos geopolíticos não estão ampliando a cautela”, aponta.

Entre as ações de destaque, empresas de semicondutores – como Nvidia (+1,27%) e Micron (+2,91%) – subiram, na esteira de salto na receita da fornecedora Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC).

A Novavax saltava 98,7%, seguindo acordo de US$ 1,4 bilhão com a Sanofi para o seu imunizante contra a covid-19.

Os American Depositary Receipts (ADRs, na sigla em inglês) da chinesa Zeekr saltaram 33,62%, a US$ 28,06, em seu primeiro dia de negociações após oferta pública inicial (IPO) no valor de aproximadamente US$ 5 bilhões. Na contramão, empresas chinesas rivais no setor automobilístico, Xpeng (-5,21%) e Li Auto (-2,23%), caíram, em meio a notícias de que o presidente Joe Biden pretende impor mais tarifas sobre veículos elétricos (EVs) da China.

Também na ponta negativa, A ação da Boeing caiu 1,51%, depois de a Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM dos EUA) abrir uma investigação para saber se os comentários da empresa ou de seus executivos induziram os investidores ao erro em relação ao acidente com o 737 Max 9 em janeiro.