Bolsas de NY fecham mistas, com Treasuries e variante Delta

As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único nesta segunda-feira, 28, em sessão na qual a cautela por conta da variante Delta do coronavírus gerou alguns dos movimentos mais relevantes. A preocupação com a mutação e a imposição de restrições pressionou papéis de setores como viagens e petróleo. Por outro lado, empresas de tecnologia tiveram altas relevantes, em dia marcado pelo recuo nos rendimentos dos Treasuries. Como resultado, S&P 500 e Nasdaq renovaram recordes de fechamento.

O Dow Jones terminou em baixa de 0,44%, a 34.283,27 pontos, o S&P 500 avançou 0,23%, a 4.290,61 pontos, e o Nasdaq registrou ganho de 0,98%, a 14.500,51 pontos.

As ações “continuarão a ter um desempenho de alta se os gestores mantiverem a confiança de que o estouro da inflação vai diminuir, o que tende a manter os rendimentos dos títulos em níveis relativamente baixos”, avalia Edward Park, diretor de investimentos da Brooks Macdonald. “Os investidores que aplicam terão a alternativa de perder dinheiro no mercado de títulos com a inflação … ou colocá-lo em ativos de risco”, a fim de não ter os ganhos corroídos pela alta nos preços, descreve o analista.

Assim, Apple (+1,25%), Microsoft (+1,40%) e Amazon (+1,25%) avançaram. Além disso, hoje um juiz federal dos Estados Unidos rechaçou processos antitruste que o governo federal e a maioria dos Estados haviam apresentado contra o Facebook.

O resultado foi uma vitória para a empresa, pouco depois dos processos terem sido apresentados. A decisão impulsionou as ações da companhia, que tiveram alta de 4,18%, e levou o Facebook a alcançar a marca de US$ 1 trilhão em valor de mercado.

No fim de semana, foi divulgado que a Tesla está fazendo recall de mais de 285 mil veículos na China por causa dos riscos de segurança associados ao seu sistema de piloto automático. No entanto, outro fator que vem pesando nos papéis da companhia é o valor do bitcoin, devido às movimentações da empresa com as criptomoedas, e nesta segunda o avanço acima de 5% no ativo impulsionou as ações da Tesla, que subiram 2,51%.

O cenário da pandemia pesou sobre os papéis da American Airlines (-3,74%), Delta Air Lines (-2,95%) e United Airlines (-2,58%). O cenário também pesou no barril de petróleo, o que pressionou Chevron (-3,09%), ExxonMobil (-2,52%) e Occidental Petroleum (-5,16%) a algumas baixas. Outro recuo relevante foi da Boeing (-3,39%), em sessão que contou com a notícia de que o lançamento de um novo jato da empresa será atrasado.

*Com informações Dow Jones Newswires.

