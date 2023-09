Bolsas de NY fecham mistas após payroll consolidar aposta em manutenção de juros nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/09/2023 - 17:31 Compartilhe

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 1º de setembro, após o relatório de empregos payroll nos EUA reforçar aposta de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) chegou ao fim do ciclo de aumento de juros. O apetite por risco foi contido, porém, conforme os investidores se posicionaram para o fim de semana e digeriram força da atividade industrial.

O índice Dow Jones fechou com elevação de 0,33%, aos 34.837,71 pontos; o S&P 500 ganhou 0,18% aos 4.515,77 pontos; e o Nasdaq teve baixa de 0,02%, aos 14.031,81 pontos.

Em relação à sexta-feira passada, 25, o Dow Jones subiu 1,43%, o S&P 500 avançou 2,50% e o Nasdaq, 3,25%.

A semana foi marcada por relatórios ADP, Jolts e payroll que indicaram arrefecimento do mercado de trabalho. Na sessão desta sexta, o payroll mostrou desaceleração no avanço dos salários e crescimento acima do esperado na taxa de desemprego, contrapondo-se a criação de postos do trabalho maior que o previsto.

“Isso sugere que provavelmente assistimos ao último aumento das taxas do Fed para este ciclo econômica, com a narrativa agora provavelmente mudando para quando podemos esperar o primeiro corte de juros”, comentou a CMC Markets após a divulgação. Contudo, as leituras mais fortes que o esperado dos índices de gerentes de compra (PMIs) industriais dos Estados Unidos referentes a agosto deram fôlego aos juros dos Treasuries e ao dólar, o que tende a frear o impulso do mercado acionário.

Em destaque, a ação da varejista de farmácias Walgreens Boots Alliance foi a que mais caiu no Dow Jones e colaborou com o tímido recuo do Nasdaq, com baixa de 7,43%. A queda ocorre depois de anúncio de saída da CEO Rosalind Brewer levantar dúvidas sobre o guidance da empresa. O Mizuho disse não estar mais confiante de que a Walgreens conseguirá alcançar sua projeção de lucro para 2024, dada a mudança no cargo de liderança.

Puxando a queda do Nasdaq, a ação da Warner Bros cedeu 12,02%. A da fabricante de chips cedeu 5,46% com publicação de balanço e a montadora Tesla perdeu 5,06% na esteira de cortes nos preços dos seus veículos na China.

Na outra ponta, a Intel subiu 4,18% no dia em que a sua competidora Dell avançou 21,25% surfando em bons resultados trimestrais. As petrolíferas ExxonMobil e Chevron ganharam 2,10% e 1,99% em meio à valorização nos preços do petróleo.

