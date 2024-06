Bolsas de NY fecham em queda, pressionadas por publicação de payroll, mas sobem na semana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/06/2024 - 17:18 Para compartilhar:

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta sexta-feira, 7, reagindo à publicação do payroll de maior nos Estados Unidos, que mostrou uma força maior que o esperado no mercado de trabalho, colocando dúvidas nas perspectivas de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em uma de suas próximas reuniões. Ainda assim, os índices avançaram na semana, em um período que marcou renovações de recordes históricos para o S&P 500 e o Nasdaq.

No fechamento, o índice Dow Jones caiu 0,22%, aos 38.798,86 pontos; o S&P 500 fechou em queda de 0,11% aos 5.347,03 pontos; e o Nasdaq perdeu 0,23%, aos 17.133,13 pontos. Na semana, houve avanço de 1,80%, 2,13% e 2,37%, respectivamente.

A possibilidade de o Fed reduzir juros até setembro recuou após o payroll de maio dos Estados Unidos, com números acima do previsto na geração de vagas e no avanço médio dos salários.

A chance de corte até setembro recuou a 52,6%, de 67,4% logo antes do dado, no monitoramento do CME Group. O relatório deve aliviar preocupações crescentes sobre uma possível desaceleração abrupta da economia americana, mas não muda projeção para o início de cortes de juros em setembro. A análise é da Oxford Economics.

O ING acredita que o Fed ajustará suas projeções para o restante do ano, dos três cortes vistos nas projeções anteriores dos dirigentes para “mais provavelmente dois neste ano e quatro no próximo, mas não podemos descartar que eles digam apenas um corte neste ano”.

Neste cenário, e contando com dados da economia da China, a Southern Copper teve forte queda, caindo 4,36%, em uma sessão de tombo para os metais. Outro recuo importante foi da Coinbase, que caiu 5,03%, em um dia de recuo para as criptomoedas. Já a Nvidia, que vem apoiando os índices com seus avanços, teve leve queda de 0,09%.

Nesta sexta, a ação da GameStop despencou 39,38% e teve negociações temporariamente paralisadas, após o fim da transmissão ao vivo do operador Keith Gill, mais conhecido pela conta “Roaring Kitty” nas redes sociais. Gill comentou que ainda tem uma posição relevante na empresa, mas trouxe poucos detalhes sobre os planos a seguir.