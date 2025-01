Bolsas de NY fecham em queda com receio de pausa no alívio do Fed ofuscando solidez da economia

As bolsas de Nova York fecharam em queda após o receio sobre uma pausa no ciclo de flexibilização monetária pelo Federal Reserve (Fed) ofuscar os dados do mercado de trabalho em dezembro, que evidenciaram a solidez da economia americana. O relatório deve ajudar a reforçar a atenção da autoridade com a dinâmica de preços no país.

O índice S&P 500 fechou em baixa de 1,54%, a 5.827,04 pontos, e o Nasdaq caiu 1,63%, a 19.161,63 pontos. Já o Dow Jones teve baixa de 1,63%, a 41.938,45 pontos. Na semana, o S&P 500 perdeu 1,94%; o Nasdaq caiu 2,34% e o Dow cedeu 1,86%.

Os principais índices do mercado de ações dos Estados Unidos chegaram a reduzir as perdas durante a tarde, depois de terem recuado aproximadamente 2% mais cedo, na esteira do payroll, que apontou a criação de 256 mil empregos nos EUA em dezembro, acima do teto das estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast.

Entre os movimentos individuais, as ações de companhias de seguros caíram, enquanto os investidores avaliavam sua exposição aos incêndios florestais que assolavam o sul da Califórnia. As ações da Mercury caíram 20%. As ações da Lemonade perderam 6,2% e as da Kemper tiveram baixa de 3,04%.

A Edison International perdeu 6,5%. O produtor de energia caiu 10% na quarta-feira, depois que a subsidiária Edison do sul da Califórnia da empresa começou a desligar a energia de alguns clientes na Califórnia em um esforço para ajudar a conter os vários incêndios em Los Angeles. A Edison disse que não atende a área de Palisades, onde ocorreu um dos maiores incêndios. No entanto, possui alguma infraestrutura em torno dos locais dos incêndios em Hurst e Eaton e tem analisado os incidentes.

A Nvidia caiu 3% após notícias de que o governo Biden planeja impor uma rodada final de restrições à exportação de chips antes de deixar o cargo. Outros fabricantes de chips também caíram. A Broadcom caiu 2,2%, enquanto a Advanced Micro Devices caiu 4,8% depois de ter sido rebaixada de compra para neutra pelo Goldman Sachs.

Em dia de alta do petróleo com nova rodada de sanções anunciadas pelo governo americano à Rússia, a Chevron subiu 1,89%, mas a Exxon caiu 0,36%.