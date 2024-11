Bolsas de NY fecham em queda com diminuição de expectativa de alívio pelo Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/11/2024 - 19:23 Para compartilhar:

As Bolsas de Nova York fecharam em queda nesta sexta-feira, 15, com os investidores reduzindo as expectativas de um corte nas taxas de juros em dezembro, após sinais de membros do Federal Reserve (Fed) e dados de vendas no varejo.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,70%, aos 43.444,99 pontos. O S&P 500 caiu 1,32%, encerrando em 5.870,62 pontos; e o Nasdaq registrou perdas de 2,24%, aos 18.680,12 pontos. Na semana, o Dow Jones cedeu 1,24%; o S&P perdeu 2,08% e o Nasdaq recuou 3,15%.

O presidente do Fed, Jerome Powell, disse na quinta-feira que a economia sólida permitiria ao banco central decidir com que rapidez afrouxar ainda mais a política. Enquanto isso, novos dados se somaram às evidência de solidez da economia dos EUA. A presidente do Fed de Boston, Susan Collins, afirmou que outro corte nas taxas de juros em dezembro “certamente está na mesa, mas não está garantido”, segundo entrevista ao The Wall Street Journal ontem (14).

Entre as ações que enfrentaram forte queda estavam as do bloco “Sete Magníficas”. A Meta cedeu 4%; a Amazon caiu 4,19% e a Microsoft, 2,79%. A Nvidia recuou 3,26%.

A Applied Materials despencaram 9,2% depois que a empresa de equipamentos de semicondutores apresentou uma perspectiva de vendas mais fraca do que o esperado.

As ações de grandes fabricantes de medicamentos, incluindo Moderna (-7,14%) e a Pfizer (-4,70%), caíram depois que o presidente eleito Donald Trump nomeou Robert F. Kennedy Jr., um cético em relação às vacinas, para secretário de saúde.

O rali pós-eleitoral continua ficando para trás à medida que os investidores processam potenciais mudanças políticas sob a nova administração Trump. Entre os dados macroeconômicos divulgados hoje, a atividade na região de Nova York saltou e as vendas nacionais de varejo ficaram em linha com o esperado. Os indicadores ofuscam queda da produção industrial, que confirmou a previsão.

“Os investidores estão tendo que lidar com muitas incógnitas rumo ao próximo ano, e é por isso que poderemos ver alguma volatilidade nas próximas semanas”, disse Callie Cox, estrategista-chefe de mercado da Ritholtz Wealth Management.

*Com informações da Dow Jones Newswires