Bolsas de NY fecham em queda com baixo apetite por risco após dados dos EUA, Trump e vírus

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta sexta-feira, 21, com vários catalisadores. Investidores assimilaram dados do sentimento do consumidor dos EUA, divulgados pela Universidade de Michigan, que mostrou uma queda maior do que o esperado, além de declarações do presidente Donald Trump. A queda nas ações se intensificou à tarde, com a divulgação de relatos sobre a descoberta de um novo coronavírus com potencial pandêmico na China. O recuo também ocorreu em meio ao vencimento de opções, que normalmente já gera maior volatilidade nos mercados.

O índice Dow Jones caiu 1,69%, a 43.428,02 pontos. O S&P 500 cedeu 1,70%, a 6.013,22 pontos, enquanto o Nasdaq teve queda de 2,20%, a 19.524,01 pontos.

A dinâmica ocorre após o S&P 500 atingir um novo recorde de fechamento na quarta-feira, impulsionado pela divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed).

Hoje, Trump afirmou que não vê importância na participação de Zelensky nas negociações de paz com a Rússia, dizendo que “ele torna muito difícil fazer acordos”. Já em outra agenda, em uma reunião com governadores, o republicano acrescentou: “Tarifa é agora minha quarta palavra favorita, depois de Deus, religião e amor”.

O Dow Jones foi pressionado pela queda de 7,31% da UnitedHealth, investigada por possíveis fraudes no Medicare. Apesar da confirmação de Trump sobre tarifas de 25% sobre carros importados, Ford (-1,17%) e General Motors (-3,34%) recuaram, com preocupações relacionadas à possibilidade de tarifas sobre a importação de peças automotivas. A Tesla (-4,68%) caiu após anunciar recall de 380 mil veículos.

A Rivian recuou 4,70% com previsões de prejuízo maior que o esperado para 2025, enquanto a Dropbox tombou 16,15% após resultados financeiros negativos. Por outro lado, o ADR da Alibaba subiu 5,68%, estendendo o rali de ontem, após resultados trimestrais.