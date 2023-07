Bolsas de NY fecham em queda após proposta de regulação bancária, PIB e rumores sobre BoJ

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 17:44 Compartilhe

As bolsas de Nova York fecharam em baixa, diante da recepção negativa no mercado para uma proposta do Federal Reserve (Fed) de endurecimento de regras de capital para bancos. A cautela foi amplificada por relatos de que o Banco do Japão (BoJ) pode ajustar a política de controle da curva de juros, no mesmo dia em que o Produto Interno Bruto (PIB) levantou dúvidas sobre a esperada pausa no aperto do Federal Reserve (Fed).

O índice Dow Jones fechou com queda de 0,67%, a 35.282,72 pontos; o S&P 500 caiu 0,64%, a 4.537,41 pontos; e o Nasdaq recuou 0,55% a 14.050,11 pontos.

Depois de uma abertura positiva, as bolsas se firmaram em terreno negativo ao longo da tarde, em meio à reunião do Fed sobre a regulação. A Financial Services Forum, entidade que defende os interesses dos grandes bancos americanos em Washington, disse que as propostas apresentadas hoje aumentariam os custos do governo dos EUA e reduziria a disponibilidade de serviços.

As ações de grandes banco passaram a cair. Com isso, JPMorgan recuou 1,10%, Wells Fargo cedeu 1,44%, Goldman Sachs perdeu 0,85% e Bank of America, 1,42%. O setor financeiro do S&P 500 teve baixa de 1,29%.

No entanto, o consultor econômico da Remessa Online André Galhardo avaliou que o principal vetor da queda no preço das bolsas está associado à resiliência da economia dos Estados Unidos. “Provavelmente vem mais pelo menos mais um aumento de 25 pontos-base na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC)”, disse.

A aversão ao risco piorou também depois que o jornal Nikkei informou que o BoJ estuda alterar o controle da curva de juros, contrariando expectativa de analistas.

Entre as ações que subiram neste pregão, o segmento dos semicondutores recebeu apoio da alta da Lam Research (9,28%), na esteira de seu balanço melhor que o esperado. As fabricantes de chips Micron e Applied Materials avançaram mais de 5%, e a Nvidia, 0,99%. A empresa fabricante do aparelho odontológico Invisalign, Align Technology (13,38%), encabeçou o índice Dow Jones, após seus números trimestrais também superarem expectativas.

