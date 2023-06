Bolsas de NY fecham em queda após Powell reforçar expectativa por retomada do aperto do Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 17:45 Compartilhe

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta quarta-feira, 21, após o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, sinalizar retomada do aperto monetário adiante. O apoio do presidente da distrital de Atlanta, Raphael Bostic, a pausa permanente na escalada juros chegou a moderar as perdas, mas a pressão sobretudo em papéis de tecnologia prevaleceu no fim.

No ajuste de fechamento, o Dow Jones caiu 0,30%, a 33.951,52 pontos; o S&P 500 perdeu 0,52%, a 4.365,69 pontos; e o Nasdaq cedeu 1,21%, a 13.502,20 pontos.

“Quase todos os participantes do FOMC [Comitê Federal de Mercado Aberto] esperam que seja apropriado aumentar um pouco mais as taxas de juros até o final do ano”, afirmou Powell, em audiência na Câmara dos Representantes.

Os comentários ampliaram a aposta no mercado de que o Fed subirá a taxa dos Fed Funds em julho e a preservará acima do nível atual (entre 5,00% e 5,25%) pelo menos até o fim do ano. No mesmo horário, os diretores Lisa Cook e Philip Jefferson chamaram atenção para a persistência da inflação em sessão no Senado. Dessa forma, houve uma piora no sentimento imediatamente após o início do discurso.

À tarde, no entanto, Bostic expressou apoio à manutenção dos juros no nível de agora pelo restante do ano, o que atenuou as perdas nos negócios – ainda que o dirigente não tenha direito a voto nas reuniões deste ano do FOMC.

Apesar disso, os negócios voltaram a se deteriorar na reta final do pregão, diante das perdas de techs. Tesla caiu 5,46%, depois de ter acumulado ganhos fortes recentes. Alvo de processo de regulador nos EUA, Amazon cedeu 0,76%. Já Alphabet baixou 2,07% e Nvidia, 1,74%.

