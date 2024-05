Bolsas de NY fecham em queda, após cautela por Fed tirar Dow Jones do recorde aos 40 mil pontos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/05/2024 - 17:21 Para compartilhar:

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta quinta-feira, 16, com gradual arrefecimento ao longo da tarde depois de terem renovado recorde pouco depois da abertura. Indicadores econômicos divergentes mantiveram a aposta em corte de juros nos EUA este ano, mas o cenário piorou após a dirigente Loretta Mester, do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), reforçar discurso mais cauteloso.

O índice Dow Jones encerrou a sessão em baixa de 0,10%, aos 39.869,38 pontos, após ter superado a inédita marca de 40 mil pontos na máxima intraday (40.051,05 pontos no pico). O S&P 500 caiu 0,21%, aos 5.297,10 pontos; e o Nasdaq cedeu 0,26%, aos 16.698,32 pontos.

Em destaque, a ação do Walmart ganhou quase 7%, depois balanço da varejista apontou lucro e receita melhores que o esperado pelo mercado. Boeing saltou 3,37%, depois que o fundo Appaloosa Management, do bilionário David Tepper, revelou ter revelado compra de uma participação na fabricante de aeronaves.

O movimento contribuiu para o ambiente benigno que se via na primeira hora dos negócios em Wall Street, quando os três principais índices chegaram a bater pico histórico. Mais cedo, dados apontaram inesperada estabilidade na produção industrial dos EUA em abril, enquanto os pedidos de auxílio-desemprego recuaram na semana passada.

O ímpeto se esvaziou horas depois, com as falas de Mester. A dirigente voltou a chamar atenção para a inflação persistente neste começo do ano e reforçou que o Fed deve demorar um pouco mais de tempo para reconquistar a confiança necessária para justificar o relaxamento monetário. Os comentários impulsionaram os rendimentos dos Treasuries, o que tirou fôlego de ações.

O papel da GameStop estendeu o tombo da véspera e desabou 30%, à medida que a euforia pelos movimentos especulativos do início da semana se mostra pontual.